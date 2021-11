Los colaboradores comentaban con la gaditana que no se esperaban su fría reacción ni cuando vio el beso de Isaac y Lobo ni tampoco su reacción al reencontrarse con él en la Hoguera. Terelu Campos apuntaba que el control de Lucía sobre sus emociones era para poder expresarse al completo y no derrumbarse y quedarse con ganas de decir algo más.

Sandra Barneda también quería saber más de este comportamiento: “Pero, ¿estabas hasta las trancas por Isaac?”, preguntaba. Lucía contestaba afirmando y se rompía recordando lo que siente por él: “Más que de Manuel, yo cuando he salido, se me ha hecho un mundo . Y el año pasado no”, contaba, dejando claro que lo que siente por Isaac es mucho mayor a lo que sentía por Isaac.

Además, Lucía contaba que no ha seguido el programa para no ver las imágenes tan dañinas de la infidelidad de Isaac: “Me afecta. No he visto el programa, solo cosas que salen en redes sociales, porque yo sé lo que viví dentro” Además, a Suso le contestaba que todavía no había superado todo lo que ocurrió en ‘La Última Tentación’.