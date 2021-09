Manuel acusa a Isaac de haberle sido infiel a Lucía: “Se la has pegado dos o tres veces fuera”

Es por eso por lo que Manuel tenía muchas ganas de tener un cara a cara con Isaac y poder decirle algunas cosas que se llevaba guardando mucho tiempo. La conversación fluía asumiendo los errores de pasado: “Yo me he pegado tres años y medio riéndome de ella, y vine aquí y me reí de ella brutal y no estoy orgulloso de ello”, decía Manuel. Lobo por su parte, le daba la razón: “ No, porque es una niña que es oro” , decía la actual pareja de Lucía.

“Manuel ha venido un poco cuentista. No sabe ya cómo meterse con el lobito y se ha inventado esto”, comentaba Isaac después. Pero Manuel no estaba dispuesto a que se lo negara y le reprochaba que no quería que nadie se volviese a reír de Lucía: “Que no tengo nada en contra tuya, pero no quiero que te rías de ella. Como me he reído yo, no quiero que nadie más se ría. No quiero meter mierda, pero no quiero que te cachondees de ella”. Isaac por su parte le aseguraba que era completamente falso.