En ‘El Debate de las Tentaciones’ pudimos ver en exclusiva el Círculo de Fuego entre Manuel e Isaac, que terminó con la decisión del gaditano de que el que es ahora la pareja de su ex, Lucía, continúe en el programa. Por supuesto, el enfrentamiento entre ellos viene de lejos. De hecho, el día de la llegada de Manuel , le echaba en cara haberle sido infiel a Lucía con otra chica.

Esta guerra encarnizada no solo está presente en las playas de República Dominicana, sino que los familiares de los concursantes defienden a capa y espada sus versiones. De hecho p udimos ver un enfrentamiento entre Gloria, hermana de Manuel y Siscu , el padre de Isaac, quien aseguraba que tanto Marina como Lucía habían sido muy bien tratadas por su hijo.

Pero la opinión de Gloria era muy diferente, ya que reprochaba a Siscu que Isaac le había sido infiel a Lucía: “¿Tú crees que, si hubiese alguna infidelidad, el señor Manuel no lo habría sacado ya?”, preguntaba el padre de Isaac. Pero Gloria era contundente en su respuesta: “Lo tenemos, no te preocupes, que lo sacaremos” .

“¡Me ha dado la palaba a mí, perdona, chata!”, contestaba Siscu intentando terminar de argumentar lo que estaba diciendo, un comentario que no sentó nada bien a Gloria, quien por lo bajo le rectificaba: “Chata no, Gloria”. Sin embargo Siscu no escuchaba ese comentario y volvía a insistir en que Manuel sigue sintiendo algo por Lucía y por eso tiene esa actitud con Isaac.