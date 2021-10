Lucía llegaba a Villa Playa para despedirse de sus compañeros muy relajada, sin embargo, no iba a ser fácil ni para ella ni para Manuel tener que decirse adiós después de que su exnovio se haya convertido en su mayor apoyo. “La marcha de Lucía me remueve muchas cosas por dentro porque yo la quiero mucho ”, afirmaba Manuel.

Después, los dos podían conversar a solas. “Me tiene como tirria”, decía Manuel sobre Isaac. Lucía afirmaba que sí, que como Isaac a él. “Me da igual verte con el que sea, pero con él no, porque es mentira” , le comentaba el gaditano, pero Lucía aseguraba que no iba a volver con él, afirmando incluso que le había visto más feo.

“Que tú eres muy guapa y es un tío muy feo, feísimo. Te tiene el coco roído”, decía Manuel en voz baja. “No vuelvas a caer”, repetía Manuel. “A mí me vas a tener para lo que tú quieras, porque esto que te ha pasado a ti, te lo creas o no, me ha dolido como si me lo hubieran hecho a mí. Es la primera vez que me siento como si me hubiesen puesto los cuernos a mí”, reconocía él.