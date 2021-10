Isaac aseguró en la hoguera que, a pesar de haberse besado con Bela en varias ocasiones, no habían llegado a tener relaciones sexuale s. Lucía no le creyó porque vio unas imágenes de los dos bajo el edredón y, aunque no se apreciaba qué estaban haciendo, ella lo tenía muy claro.

“Me dice que no se ha acostado con ella y he visto una imagen en la cama. Yo conozco cómo hace él sus edredoning porque me lo ha dicho. Se pone de lado, levanta la pierna y parece que no está haciendo nada”, expuso Lucía, ante la estupefacción de todos. Por eso, aunque Isac le insistió en que no había tenido sexo con Bela, ella no le creyó: “Levantando la pierna para que no se vea, ¿no?”