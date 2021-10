A Isaac no le gustaron las imágenes de Lucía y Manuel . Entendió que ella se apoyara en su exnovio porque es la persona que mejor la conocía de Villa Playa, pero aun así no le gustó nada ese acercamiento. “No me molesta nada, cero”, comenzó. Pero luego, tras unos segundos de dudas, dijo lo que realmente pensaba: “Me molesta que se apoye en una persona como Manuel ”.

Lucía se mostró muy serena en todo momento pese a haber descubierto la infidelidad de su novio. Según ella misma explicó, la razón es que el dolor no se podía comparar al que sintió con Manuel en ‘La isla de las tentaciones 3’: “Quien está muerto no puede volver a morir y a mí aquí el año pasado me mataron. Y tú no has podido conmigo”.