“Y o sé que he estado enamorado de Marina ”, comenzó. A Lucía le extrañaron estas palabras porque a ella no le había dicho eso nunca. ‘Lobo’ no hizo caso de la interrupción y siguió hablando: “A Lucía la quería muchísimo, pero tenía la cabeza reventada. Necesito despejarme y estar solo, y volver a ser la persona que era antes de ‘La isla de las tentaciones”.

En la hoguera de confrontación Lucía vio las imágenes de Bela e Isaac, desde el beso a sus noches compartiendo cama. Según su exnovio, él y Bela no llegaron a tener sexo, pero Lucía no se lo creía. Además, desde su punto de vista era igual de grave que se hubieran acostado o que no. “Yo me he cohibido para que ella no viera más que el beso. Me importas y te quiero”. “Tú a mí me importas una mierda”, le respondió Lucía.