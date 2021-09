Marina cuenta en qué punto está su relación con Jesús

Marina y Jesús se reencuentran en 'La última tentación' después de haber roto en el paraíso

Jesús se emociona en el 'Círculo de fuego' y está dispuesto a darse una oportunidad con Marina

'La última tentación' tiene por objetivo que sus participantes sepan si en su día tomaron la decisión correcta. A pesar de que Marina se había enfrentado ya a un 'Círculo de fuego' teniendo un cara a cara con Lucía, su paso por 'La isla de las tentaciones 3' también estuvo marcado por su ruptura con Jesús, con el que llevaba cinco años.

"Estamos en un momento que sí, que no. No puedo decir que es mi novio pero sí estoy valorando otra oportunidad. Me ha pasado que necesito estar con una persona que me haga bien. Él me lo hace y me quiere por encima de todo. Cuando me han hecho tanto daño, me he acordado mucho de lo que tenía", le comentó Marina a Sandra Barneda momentos antes de encontrarse con él en el 'Círculo de fuego'.

Cuando lo hicieron, a la andaluza se le iluminó la cara. "He sentido tranquilidad, felicidad y 'Sí, es él y está aquí conmigo", comentó.

La estampa que dejaron Jesús y Marina al abrazarse ha contrastado mucho con la última vez que les vimos juntos en el paraíso. Entre lágrimas y reproches, rompieron su relación después de haber sido ambos desleales.

Marina pide perdón a Jesús

Sandra Barneda dio comienzo al 'Círculo de fuego' pidiendo a los participantes que se mirasen a los ojos. La primera que quiso tomar la palabra fue Marina, que le pidió perdón a Jesús. "La vida nos ha vuelto a traer aquí y te quiero pedir otra vez perdón. No creo en las segundas oportunidades, pero sí en nosotros", le dijo haciendo que Jesús se sonrojase.

Para él, "esta es la verdadera Marina" y un año después está dispuesto a darse una oportunidad limando todos los fallos que tenía su relación. "Creo que el perdón lo dan los actos y el tiempo. Queda un camino por recorrer. Creo que en ese momento no me supiste dar mi lugar y quiero que me lo des", le pidió.

"Más que los actos me dolió cómo me tiraste por tierra", añadió. Marina le explicó que lo que dijo no contaba y le prometió que no volvería a suceder. "No es que esté enamorada pero estoy ilusionada y volviendo a sentir las cosas que me faltaban al principio. Hasta que no te he perdido, no he sabido valorarte", contestó.

Marina y Jesús, dispuestos a darse una oportunidad si superan 'La última tentación'

Marina y Jesús han podido sincerarse y hablar con franqueza de sus sentimientos. También de todo lo que pasaron tras 'La isla de las tentaciones'. Muy emocionado, a Jesús se le saltaron las lágrimas por lo mucho que ambos aprendieron, aunque hubiese sido doloroso, y por el punto en el que ahora están.