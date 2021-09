Marina tuvo en sus manos la continuidad de Lucía en ‘La última tentación’. Fue la primera en entrar en el círculo de fuego, por lo que, tras un intenso cara a cara con su examiga , Sandra Barneda le hizo la gran pregunta: “¿Crees que Lucía merece una última oportunidad ?” La sevillana no lo dudó: “Claro. Todas las personas nos merecemos otra oportunidad y por qué no ella también”.

Lucía le dio las gracias y aseguró que la decisión de su examiga no la había sorprendido: “No creo que sea mala persona”. Al irse, le dio dos besos a Marina y le dijo: “No quiero más discusiones contigo, espero que todo te vaya bien, que seas superfeliz, no te deseo nada malo”. También nos contó que considera que el conflicto con Marina ya está aparcado porque “hemos llegado a una cordialidad y a un entendimiento”.