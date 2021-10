En 'El Debate de las Tentaciones' hemos podido saber que en el próximo capítulo de "La Última Tentación', Isaac ha pedido una Hoguera de Confrontación para encontrarse con Lucía. Melyssa cree que Lucía no se presentará a la Hoguera de Confrontación y le extraña la actitud que la gaditana está tiendo: “Ella dijo que no quería ni despedirse de él. La veo bastante pasiva, yo en su lugar ya habría intentado llegar a la otra casa . Ella se ha quedado muy tranquila, entonces creo que no va a ir”.

Aún así, Sandra recordaba a Melisa que las imágenes que ella pudo ver de Tom no eran todavía de su infidelidad, aunque la supervivientes no estaba para nada de acuerdo: “Había habido lengüetazos que yo no entendía en el cuello”. "Yo me presento, Melyssa, con ese visionado de emergencia y estás tú ahí…", comentaba la presentadora con humor sabiendo que si eso llega a pasarle a Melyssa, vuelve a salir corriendo en busca de su pareja.