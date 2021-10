Isaac, que la escuchó, no tardó nada en contestarle: “Múltiple”, una contestación que no hizo nada de gracia a la superviviente, que le respondía con un gran zasca muy aplaudido en el plató: “Múltiple no, porque te recuerdo que tú me criticabas a tope y ahora has hecho lo mismo o peor o sea, tranquilízate”, respondía haciendo aplaudir a casi todos sus compañeros.