Melyssa rompe a llorar por Lucía: "Sé lo que ella está viviendo"

Era Melyssa Pinto, quien no aguantaba todo lo que estaba ocurriendo. Sandra Barneda, al darse cuenta de esto, se aceraba interesándose de por qué estaba en esa situación: "Me agobia este tema, yo no soy objetiva y a lo mejor es verdad que tengo un pensamiento... Porque yo he vivido su lado y sé que no se pasa bien. Yo sé lo que ella está viviendo, yo sé lo que ella está viviendo y no me gusta", confesaba.