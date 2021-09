Mayka y Óscar no se llevan nada bien. Según él, cuando salieron de la segunda edición del programa comenzaron una relación pero ella le fue infiel con Pablo. La de Murcia mantiene que cuando estuvo con su exnovio lo había dejado con Óscar. Y por ello discuten cada dos por tres.

Nada más verde en 'La última tentación' ha sido evidente la tensión que existe entre ellos. Tensión que se trasladó a Villa Playa cuando Mayka llegó con Pablo. "¿Estáis preparados para dormir juntos?", le preguntaron a la expareja. "Que no que no, que yo duermo en el salón. Yo en esa cama no duermo", contestó Pablo tajante.