Andrea y Óscar no pueden ocultar su intensa atracción al reencontrarse: "No se ha olvidado de mí"

"Yo creo que mi asunto pendiente es Óscar. Estuve un año con él y todavía tengo muchas preguntas que no me respondió . Lo que pasó es que él no tenía implicación. Yo sí quería tener algo con él pero él conmigo no", le contaba Andrea a Sandra Barneda en la primera hoguera de 'La última tentación', aún sin saber que sería Óscar quien volviese a su presente. "¿Llegaste a estar enamorada?" , le preguntó la presentadora. " Sí. Obviamente . Dejé a mi pareja de casi tres años por él", contestó Andrea rotundamente.

"La final con Andrea para mí fue una de las mejores experiencias de mi vida. Por eso me molesta que sigamos con trifulcas. Por Andrea estuve muy pillado. Si no, no me hubiera ido contigo. Estuve contigo el tiempo que me permitiste", le dijo después el soltero.