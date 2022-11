El reencuentro de Antonio Recio y Berta al salir de la cárcel: el mayorista conoce su nueva casa

La pareja se funde en un intenso abrazo y él no le quita el ojo al bocadillo que ella le ha preparado para su salida. “¿Dónde está mi coche?” , pregunta él al no verlo y Berta le afirma que “ha tenido que venderlo” . Así que ambos tienen que coger al autobús para ir a conocer su nueva casa: “Estaba sin un duro, mientras tú estabas sin hacer nada yo lo he pasado fatal”.

“Estaba sobreviviendo, no sabes la gentuza que hay ahí dentro . Me ha ninguneado, lo mío fue un crimen político, hombre”, le explica el Recio a su mujer y tiene su primer conflicto con una mujer mayor que va con él en el autobús: “Llevo un año y medio en la cárcel y soy muy peligroso”.

Pero esto no se queda aquí, Antonio tiene que conocer la nueva vivienda en la que va a vivir con su mujer en ‘Contubernio 49’: “Qué señorial”. “Pero si es una cueva”, reacciona al entrar a su casa. Pero la primera reacción no es la que cuenta, él no se espera la sorpresa que va a tener en casa al llegar: su suegra vive con ellos. “A mi madre le dio un ictus, me la tuve que traer a vivir con nosotros”, le explica Berta y él no se lo toma del todo bien.