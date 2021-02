Jordi Sánchez, ingresado por coronavirus: todo nuestro apoyo recordando sus momentazos en Montepinar

Si algo nos da Recio en cada episodio son grandes frases. “Soy mayorista, no limpio pescado”, “qué bueno soy y qué culito tengo”… pero si algo destaca en él es la capacidad de evolucionar con sus divertidas ocurrencias. Por eso, en uno de los últimos episodios emitidos por la cadena pudimos ser testigos de la siguiente versión 2.0 del “mayorista, no limpio pescado”: “Soy mayorista, presidente y cornudo, no doy abasto”.