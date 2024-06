Cuarenta y nueve años después, aún no se conoce quién fue el autor de los cinco crímenes de 'Los Galindos' en 1975 . Sin embargo, en 'La verdad de Los Galindos' descubrimos, en exclusiva, una carta que habría escrito el presunto asesino confesando lo que había hecho.

Fechada en febrero de 1976, el presunto autor de los asesinatos escribió con motivo de las acusaciones a Pepe González sobre las muertes. "Están ofendiendo la memoria de un inocente pues ni José ni Ramón Parilla fueron asesinos. Si no fuera porque me espera la horca, yo mismo iría y delante de mí no podrían negar nada", puede leerse en la carta.