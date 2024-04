Álex ha revelado que Alba Casillas es la chica de 'La isla de las tentaciones' que más le "pone". "Una cosa es que diga que es la que más le gusta, no le quito importancia pero la chavala es guapa y está buenísima. A mí me puede poner mucha gente", reaccionó Gabriela en un primer momento. No obstante, luego intentó quedarse en el apartamento pero como no pudo advirtió que esperaba que no durmieran en la misma cama. En el plató, los colaboradores coincidían en que las declaraciones de Álex eran para preocuparse.