Andrea y Álvaro deciden abandonar 'Los vecinos de la casa de al lado' y Gabriela se convierte en nueva concursante

"Me siento un hámster. Siento que necesito mi libertad. He dado un gran avance en mis realities. En mi anterior hice dos días de reality y he hecho once. He batido récord (...) Está siendo muy duro. En ningún momento me olvido. Me siento observada hasta durmiendo", se excusaba Andrea en primer lugar. Pero lo cierto es que más allá de eso, la pareja ha vivido multitud de altibajos que parecen haber causado mella en su relación.