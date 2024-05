Álvaro no ha empezado la semana con muy buen pie, y no por la advertencia que le hizo Gabriella hace poco. Los lunes son siempre difíciles, pero en el caso del concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado' el día se ha torcido nada más empezarlo, cuando todavía seguía en la cama. La culpa la ha tenido el despertador , y es que le ha sentado fatal que llegase el momento de salir de la cama.

La música del despertador ha comenzado a sonar, pero Álvaro no ha hecho ningún movimiento que indicase que planeaba levantarse de la cama. Tumbado bocabajo, ha seguido sin hacer ni caso a la alarma. Gabriella, mientras tanto, ha continuado preparándose y ordenando su armario. La música ha subido , pero él ha seguido tumbado y al final la música ha parado. "Me estáis cabreando ya, eh", ha asegurado Gabriella. Su compañero ha seguido quieto.

Segundos después, sin embargo, Álvaro se ha girado. Se le notaba muy molesto y efectivamente así se encontraba, como ha demostrado poco después. Se ha quejado por los ruidos y se ha incorporado. Sentado en el borde de la cama, el concursante ha descargado su enfado con la almohada . La ha arrojado con fuerza contra el cabecero de la cama, con el que ha chocado con un golpe seco. Después de su arrebato, no le ha quedado más remedio que levantarse al fin y comenzar el día.

No te pierdas nada de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de mitele PLUS. Puedes seguir en directo lo que ocurre en los apartamentos y en el jardín gracias a las cinco señales 24 horas disponibles en mitele PLUS. El canal del patio también se emite en abierto en mitele.