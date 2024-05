Gabi advierte a Álvaro y siembra la duda sobre él: "No eres la misma persona que eres fuera"

Esto Gabi no lo ve bien, pues ella considera que está siendo ella misma y él debería hacer lo mismo: "No eres la misma persona de fuera", le dice. Álvaro se sigue defendiendo : "Otra vez con la misma mierda. ¿Qué tiene que ver que yo sea de una manera con mis amistades que con vosotros aquí dentro?

"Yo pienso que lo estoy haciendo de puta madre, que no me estáis viendo como me conocéis fuera, pero que llegará un momento en el que me soltaré y seré Álvaro el tío guay. Pero yo, ahora mismo, estoy bien", se justifica él. Más tarde se queja de que sus compañeros no le entienden, que él ha madurado y no quiere cometer los errores que ha cometido en otros realities. Remata diciendo que prefiere estar con Lucía y Mayka porque con ella tiene conversaciones más normales.