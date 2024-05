Lucía Sánchez opina sobre la relación entre Gabriella y Álex: "No va a llegar a ningún lado. Yo lo he vivido"

Pues bien, durante la gala exclusiva de 'Los vecinos de la casa de al lado' en mitele PLUS , Lucía no ha dudado en opinar en más de una ocasión qué le parece la relación entre Gabriella y Álex Girona. Una relación que ha pasado por numerosas infidelidades y de la que la exnovia de Manu González se siente, en ocasiones, identificada.

Ya lo dejaba claro al principio de la gala, apuntando que ella también lo ha vivido y que, a pesar de que no le puso los cuernos a Mario como sí lo ha hecho Gabriella, la entiende a la perfección. No obstante, no cree que vaya a acabar bien todo: "Por desgracia puedo asegurar casi al 100% que eso no va a llegar a ninguna parte", afirmaba en directo tras ser preguntada por Cristina Boscá.