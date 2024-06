Gabriella reacciona al mensaje de Alba Casillas en el que la llama 'lela': "Eres una pedazo de falsa"

Tras ver el vídeo de los fantasmas del exterior donde Alba Casillas critica la relación de Gabriela y Álex y también la actitud de Julen de la Guerra, la murciana y el madrileño han comentado con su compañero de concurso los vídeos que han visto de manera individual. De la Guerra se reía y repetía en varias ocasiones "os lo avisé" , pero Gabriela se enfadaba, y mucho, porque no entiende la actitud de Alba,

Aunque Alba y Gabriella coincidieron muy poco en el concurso, lo cierto es que estando allí Alba nunca criticó la relación de la por entonces ex pareja. Gabriella se ha sentido muy decepcionada con Alba porque cree que es una cobarde y una falsa que nunca se atrevió a decirle a la cara lo que pensaba : "Lo que tú opines de mí y de mi relación me lo paso por el Gilbert ".

Pese a que Álex Girona tuvo una buena relación con Alba durante el tiempo que convivieron juntos, el concursante no se ha tomado nada bien que Casillas se haya referido a su chica como "lela" . Álex cree que Alba se ha pasado con Gabriella y no ha dudado a la hora de defenderla:

"Si tú crees que ella es una lela me parece muy bien, pero para mí ella es increíble, no te voy a consentir que le faltes el respeto a mi pareja, si la quiero perdonar es asunto mío, me importa bastante poco lo que opine la gente sobre mi relación porque para eso es mía".