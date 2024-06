Álvaro Boix y Lucía Sánchez, su amanecer sin ropa interior: "Quería que me metieses mano"

Por la mañana, la pareja seguía con la misma energía. Álvaro Boix se sentó frente al espejo mientras su chica le peinaba. Entonces, el concursante le dice con cara triste: "Ni un besito ni nada...". A lo que Lucía, que no se puede borrar la sonrisa de la cara, contesta: "¿Tú me lo has dado a mí?".

"Pero si te has levantado corriendo para ir al cuarto de baño para que no te vea el pito...", dice Lucía Sánchez partiéndose de risa sobre el amanecer de su chico. Álvaro Boix va más allá y le dice el motivo: "Hombre, como que anoche no me puse calzoncillos para que me metieses mano". Al decir esto, Lucía mira fijamente a su chico para decirle: "Yo no te voy a meter mano aquí, tú lo sabes, ¿no?".