El cruce de zascas de Olga Moreno con Sofía antes de ser la segunda expulsada de 'SV All Stars': "Cómo te gusta inventar historias paralelas"

Olga Moreno ha sido la segundo expulsada durante la gala de 'Supervivientes All Stars' que ha tenido lugar este jueves, tras la expulsión de Adara Molinero que tuvo lugar la semana pasada. La cosa ha estado muy reñida hasta el último momento. De hecho, al principio del programa, Jorge Javier informaba a los telespectadores y a todos los presentes en el plató que se había producido un 'sorpasso' , lo que aumentaba más si cabe la tensión presente en los momentos previos a esta segunda expulsión del 'All Stars'.

Jorge Javier pronunciaba la mítica frase: "El público ha decidido que se salve de la expulsión.... ¡Jorge!", señalaba el presentador. Jorge y Olga se daban un abrazo y esta última decía sus últimas palabras en tierras hondureñas. "Yo quería dar las gracias a este equipazo, por darme la oportunidad de estar aquí. Me llevo muy buenos amigos y espero que os centréis en el concurso y disfrutéis", subrayaba la ya exconcursante de 'Supervivientes All Stars', mirando a sus compañeros de aventura.

Y continuaba: "Me despido de todos, hay algunos mejores que otros, pero me despido de todos. Incluidos Sofía y Abraham. Se ha quedado aquí un aura que da miedo". "Me voy con pena, no te voy a engañar. Pero Jorge se lo merece, tiene muchas ganas. Me ha faltado dar un poco más pero me voy contenta", añadía.