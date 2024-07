Las lágrimas de Sofía Suescun al saber cómo está la situación con su familia fuera: “Son mi punto débil”

Sofía Suescun sospechaba en Honduras que podía estar pasando algo en su familia con su ausencia, lo que salía a la luz en el plató de ' Supervivientes All Stars ' cuando Maite Galdeano con un "puede ser" dejaba entreever que había tenido una discusión con Kiko Jiménez y que las cosas entre ellos no pasaban su mejor momento. Pero han dejado todo a un lado, asegurando que "todo está bien" entre ellos para dar una sorpresa a Sofía por sus cumpleaños .

Sofía, el día de su 28 cumpleaños ha recibido noticias de su familia y de cómo está mientras ella está lejos en su casa. "Te vamos a comunicar una noticia que que te afecta relativa a tu familia y creemos que debes estar al tanto", le revelaba Jorge Javier a la concursante y ella se preocupaba por lo que podía estar pasando: "Me estás asustando".

"No te preocupes, que por aquí está todo bien", decía Kiko Jiménez a lo que Maite añadía algo: "Ya sabes cómo somos, un día nos matamos y otros nos queremos". Y todos se daban un abrazo en señal de que las cosas están bien en casa. Tras esto, todos le dedicaban unas bonitas palabras para felicitarle por su día con las que le dejaban claro lo que les está pareciendo su concurso.

Una Sofía completamente emocionada no podía evitar las lágrimas: "Muchísimas gracias. Ellos son mi todo y mi punto débil y por los que me derrumbo si ellos quieren, tienen el poder. Me ha hecho muchísima ilusión". Como también explicaba que tenía el miedo de lo que podía estar pasando con su ausencia: "Siempre soy la que pone orden entre ellos porque se enfadan, se reconcilian. Gracias a los tres porque supongo que están poniendo un poquito de su parte para que todo vaya bien y esto para mí es un gran regalo".