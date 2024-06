Lucía Sánchez y Álvaro Boix consolidan su relación de amor: “Me veo muy tonta, me da mucha vergüenza”

En la gala del pasado lunes, Álvaro aseguraba que no se esperaba este ‘feeling’ que tiene con Lucía. Además, Álvaro hacía una petición: " Si me estás viendo, ven ya. Vuelve ".

Ya en plató y en plena gala, la pareja pudo ver cómo había sido esa relación y Lucía sentenciaba cuando la preguntaban por sus sentimientos: “A mí es que me da mucha vergüenza verme en estas cosas… pero es verdad que me veo muy tonta yo que tengo un montón de carácter cuando me veo así digo… él me lo dice mucho que cuando hablo con él parezco una niña chica”.