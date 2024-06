Álex, desolado tras la marcha de Gabriela: "No paro de pensar en ti en ningún momento”

La semana pasada, Gabriela se convertía en la expulsada definitiva de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, reality que puedes seguir las 24 horas en exclusiva en mitele PLUS , algo que ha dejado muy tocado a Álex.

Tras una despedida muy emotiva, parece que Álex no ha conseguido levantar cabeza ya que la separación se producía en uno de los mejores momentos de la pareja después de muchos altibajos.

Es por eso por lo que Álex no dudaba en mandarle un cariñoso mensaje al día siguiente: “No sé si me estarás viendo o no, la verdad, pero… te amo”. Decía el concursante mientras mostraba y olía alguna de las prendas de ropa que su novia se había dejado en el apartamento.