Los secretos de seducción de Maite Galdeano y Miriam Saavedra: "Cuando un hombre me prueba, me vuelve a llamar desesperado"

Todo comenzaba con Miriam planteando a Maite: ¿"Tienes algún secreto para que los hombres corran detrás de ti?" y la pamplonesa respondía: "Es toda mi aura, cuando un hombre me prueba, quiere más y más, vuelve a llamarme desesperado".

Ante esta sorprendente revelación, Miriam Saavedra afirmaba que a ella le pasa lo mismo y apuntaba: "A mí me dicen que les embrujo". Tras estas palabras, Maite admitía que a ella los africanos también la llamaban bruja: "Ellos llamaban a África y decían a su gente: "Esta chica es muy especial y no sé lo que me pasa. Pienso 24 horas en ella". Además, Maite aseguraba, que los brujos de África advertían a sus ligues y les decían: "¡Cuidado con esa mujer, que está muy protegida por los espíritus!".