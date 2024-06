Brutal cara a cara entre Julen Muñoz y Miriam Saavedra: "¡Eres un falso!"

Julen Muñoz y Miriam Saavedra han tenido un contundente cara a cara durante la gala del exclusivo reality de mitele PLUS que ha tenido lugar este miércoles. Ambos han tenido ya más de un enfrentamiento y tenían cosas que arreglar. Aunque ha sido todo lo contrario, no han llegado a ningún acuerdo y de hecho, lo que parecía ser una conversación tranquila se ha convertido en una tensa bronca. No es el único cara a cara que ha tenido la ya exconcursante de 'Los vecinos', puesto que también se ha enfrentado a Makoke.

Julen era muy directo en sus palabras y tajante: "Me duele que te guste hacer daño. Que veas a la gente mal y sonrías. A mí no porque no lo vas a conseguir. Pero a Julen le has visto mal y has dicho: 'Ahora vas de víctima'". Miriam Saavedra, por su parte, subrayaba lo siguiente: "Lo único que le he hecho es darle vidilla a Julen. Pero te daba rabia que estaba siendo más protagonista que tú. Ojalá gane y no tú. ¡Falso!".