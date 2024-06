Pilar Llori y Mayka Rivera se enzarzan en una fuerte discusión en mitad de un juego: "Te lo estoy avisando"

La tensión en el apartamento Sol ha estallado entre varios participantes de 'Los vecinos de la casa de al lado'. Mayka Rivera, Pilar Llori y Julen Muñoz han tenido un pequeño roce después de que Pilar y Julen empezasen a jugar al béisbol dentro del pisito. Ese juego no le ha sentado nada bien a Mayka y ha estallado contra los dos vecinos.

La química entre Pilar Llori y Julen Muñoz está yendo cada vez a más y los dos ya se han dado el primer beso. La complicidad que tienen ambos es muy especial y el cariño ha ido creciendo entre los dos: primero fueron masajes, luego se han sincerado y finalmente han acabado demostrándose que se gustan.

Tras la conexión que se ha creado entre los dos, Pilar y Julen han decido pasar el rato jugando al béisbol dentro de uno de los apartamentos de la comunidad de vecinos. Julen ha seguido tonteando con Pilar en medio del juego: "¿Hasta para eso voy a competir contigo? Ya lo que me faltaba".

Sin embargo, ese momento que estaban teniendo se ha visto interrumpido cuando Mayka ha comenzando a buscarles las cosquillas. Julen ha comenzado a tirar las bolas de papel albal de forma más brusca y Mayka que estaba sentada en la cama de atrás no lo ha permitido: "Yo solo digo que no me des". Julen ha escuchado esto y le ha respondido muy tajante: "Vale. Si te da, lo siento".

Mayka ha advertido a Julen si alguna pelota le tocaba: "Si me da la pelota te la comes. Te lo digo y te lo estoy avisando". Julen le ha reprochado que no se tendría que haber sentado detrás de ellos: "Pues no te pongas detrás, estábamos jugando aquí". Mayka se ha enfadado todavía más y le ha comentado que la casa no es el lugar más idóneo para jugar al béisbol: "Escucha, esto es una casa, no es una pista".

Pilar Llori ha saltado en medio del rifirrafe: "¿Ahora otra vez vais a discutir? ¡Qué pesados!" Sin embargo, Julen le ha señalado que no estaban levantando la voz: "¿Yo estoy discutiendo? ¿Me estás viendo discutir?" En ese momento Mayka ha aconsejado a la pareja que se pusiesen en otro sitio para no recibir un pelotazo: "Jugad ahí, yo que sé. No creo yo que pida mucho".

Los dos han mirado a Mayka y Pilar le ha recomendado que podría cambiarse ella de lugar: "También te puedes sentar aquí". Mayka ha elevado el tono de voz y ha dicho de malas maneras que no se iba a mover: "¿Por qué no me puedo sentar aquí, que estoy sentada desde el principio?"

Pilar Llori también se ha alterado y le ha explicado que ellos estaban jugando al béisbol antes de que ella viniese y se sentase en la cama. "¿O sea que ahora no me puedo sentar en la cama? ¿Os molesta?", les ha replicado Mayka después. Pilar se ha hartado de Mayka y ha tirado el objeto con el que estaba bateando: "¡Pues no se juega, hala! Porque lo dice ella".

Por último, Mayka les ha explicado mejor la situación: "Cuando estabas lanzando tú estabas lanzando flojo, entonces no he dicho nada. Cuando he visto que él ha lanzado fortísimo he dicho, 'no me des', porque si me da un pelotazo de esos me hace daño". La pareja no ha querido discutir más con ella y se han quedado callados.

