Lucía Sánchez aclara cómo está su relación con Álvaro Boix: "Estoy a la espera"

No obstante, la influencer ha respondido algunas preguntas que le han hecho sus seguidores sobre Álvaro. En la primera, le han escrito que no se la veía muy ilusionada con Álvaro. Lucía ha explicado que sí lo está: "No se me ve porque no se me ha visto más, pero yo estoy a la espera. Si está ahí hasta el último momento, hasta finales de julio..."