Miriam Saavedra: "Voy a seguir dando sustos hasta el día que me muera"

La ex pareja de Carlos Lozano ha dado verdaderos momentazos en los apartamentos. Una de las imágenes de estas semanas ha sido el susto que dio a Julen de la Guerra mientras dormía. Ella asegura que es sonámbula y que en algún otro reality ha actuado dormida, pero esta vez fue a conciencia.

"En las últimas semanas de GH VIP me la pasé dando sustos. Suso lo puede decir. Toda mi vida he dado sustos, me encanta jugar. Cuando ya queda 4 o 5 concursantes hay que animarse y jugar y pasarla bien", expresó Miriam Saavedra.