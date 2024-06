Las cinco señales de mitele PLUS: ¡No te pierdas nada del reality!

Jule Muñoz se derrumba tras dejar a su novia en plató y saber que Pilar Llori es la expulsada definitiva

"Has sido el mechero que ha causado esto, la verdad", dice Julen a Pilar, mostrándose muy afectado

Julen Muñoz vivió el día más difícil desde que está concursando en 'Los vecinos de la casa de al lado'. El participante vivió la gala más dura, acabó entre lágrimas y finalmente cortó su relación con su novia desde plató, sin hacerlo en persona como a él le hubiese gustado.

"Sólo por el pedazo mujeron que es y lo que la quiero, prefiero dejarlo. Que ella haga su vida y que esté feliz", sentenciaba de forma rotunda Julen Muñoz desde plató. Luego, al ser preguntado por qué no espera a hacerlo cara a cara cuando salga, éste responde entre lágrimas: "Quiero dejarlo, es muy fácil meterse en la vida del resto y opinar sin estar ahí. No sabéis lo que hay fuera".

Julen se rompe con Pilar Llori después de la gala

Julen Muñoz llega a la casa y no puede estar más afectado después de haber cortado con su novia en directo y conocer la expulsión de Pilar Llori. Al llegar, está tan nervioso que tiene que sentarse en la cama y confiesa a su compañera: "Ahora estoy muy jodido, es que la gente que me conoce no me ha visto así en la vida".

"Saber que estoy haciendo daño fuera, me acribilla", cuenta Julen entre lágrimas, todavía sin superar lo que había ocurrido en la gala con su novia. Pilar Llori, preocupada por él, le dice: "Estate tranquilo, ahora a hacer el concurso cómo lo estabas haciendo, no te vengas abajo, sigue siendo cómo tú eres y ya está".

Sin embargo, las palabras de Pilar no relajan a Julen, que se vuelve a lamentar: "No es falta de amor, pero si tienes dudas por una atracción hacia otra persona... la valoro lo suficiente como mujer y persona, ha estado al lado mío, como para no guardarle el respeto". Pilar le acaricia y le pregunta: "¿Ahora qué?".