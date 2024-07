Sale a la luz la conversación más comprometida de Álex con Nuria cuando estaba con Gabriella: "¿Me invitas a Barcelona?"

"Feliz viernes cara guapa", comienza abriendo Nuria la conversación, para recibir un "gracias bombón" de Álex Girona y seguido de eso, un "tú no eres fea del todo, tampoco". "Del montón, bueno...", dice Nuria. "Y tan bueno, Nuria hija...", responde el ya exnovio de Gabriella. La conversación va subiendo cada vez más de temperatura: "Yo no sé cómo nunca te he visto, que he vivido dos años en Elche", asegura Nuria.