La emotiva boda de Álex y Gabriela en directo en plató: “Ojalá sea hasta que la muerte nos separe”

“Gracias por aparecer en mi vida, gracias por dejarme ser yo, creo que los dos nos merecemos este momento , hemos luchado un montón. Creo que todo el mundo se merece una Gabriela en su vida porque eres una tía increíble, eres una tía que cuida a los suyos, que quiere de verdad… estoy súper orgulloso de ti, de tenerte como pareja, de ti como mujer, también. Me alegra mucho el haberte conocido y ojalá sea hasta que la muerte nos separe ”, decía él mientras ella no podía contener la emoción.

“Conocerte para mí ha sido un descubrimiento, que por mucho que la gente me diga y me machaque un montón con lo de que esta relación no tiene futuro, yo sí que se lo veo y veo la oportunidad que tengo contigo. Si que te veo en un futuro como el padre de mi hijo y como una familia y sí que me gustaría compartir mi vida contigo”, contestaba ella entre lágrimas.