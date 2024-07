Lucía le pide a Álvaro que "demuestre más" y este la besa en pleno directo tras salvarse: "Esta situación ya no la aguanto"

Si hay un momento en el que Lucía y Álvaro pueden aprovechar para verse, acercar posturas y dejarnos claro el 'feeling' que sienten el uno por el otro, ese es durante las galas del exclusivo reality de mitele PLUS . Pero Álvaro se acuerda más de la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' en los 'pisitos' que durante las galas, algo que l e ha reprochado Lucía Sánchez y que el propio Álvaro Boix ha zanjado plantándole un emotivo beso.

Álvaro se jugaba la expulsión con Omar Sánchez. Finalmente, este último iba a ser el expulsado y eso se traducía en un Álvaro que continuaba su aventura en 'Los vecinos de la casa de al lado'. Tras las últimas palabras de Omar como concursante del reality, Lucía confesaba que estaba nerviosa por si Álvaro salía o no de la casa.

Makoke, por su parte, no entendía cómo no se había dado un abrazo Lucía con Álvaro tras la continuidad de este último. Es ahí entonces cuando Lucía aseguraba lo siguiente: "Yo creo que me estoy volcando bastante, estoy dando mucho de mí. Nunca recibo por parte igual lo que yo doy. Lo escucho hablar todo el tiempo y después llega aquí y se queda colgado".