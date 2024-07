Álvaro Boix cuenta los planes que tiene con Lucía Sánchez para este verano: "Tengo todo muy claro. Cuando salga, nos vamos"

Mientras estaba cenando, llegó una pregunta para Álvaro Boix: "¿Qué planes tienes con Lucía cuando salgas?". Una cuestión que el concursante respondió rápidamente: "Pues me voy a ir a Ámsterdarm y a donde a ella le salga de ahí, a dónde le apetezca, no sé qué planes tiene ella fuera. No sé si está ahora mismo my liada...". Esto último refiriéndose a la hija de Lucía.