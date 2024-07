Gabriela y Marieta se conocieron en la pasada edición de 'La isla de las tentaciones' y no de la mejor manera posible. Álex era novio de Marieta y cayó en la tentación con Gabriella, lo que supuso el fin de la relación y el inicio de una nueva relación llena de altibajos por parte de Gabi y Álex, tal y como se ha podido ver en 'Los vecinos de la casa de al lado' , el reality exclusivo de mitele PLUS.

La enemistad entre Gabriella y Marieta fue más que vidente mientras participaban en reality que presenta Sandra Barneda y vivieron varios y tensos enfrentamientos . Pero el tiempo ha pasado, las aguas se han calmado y parece ser que las chicas no guardan ningún tipo de enemistad entre ellas. En una conversación nocturna con Bea , Gabi le confiesa lo que piensa realmente de la exnovia de Álex.

"Yo con Marieta tuve muchas diferencias pero, a día de hoy, sin más. No sé por qué, pero le he cogido como cariño a la personalidad que tiene ella, que no tengo ningún tipo de rencor hacia ella. Además, conmigo se ha portado súper bien", le confiesa Gabi a Bea en la cama. Bea quiere saber a qué se refiere exactamente Gabriella con esto último que le ha dicho y ella lo aclara: