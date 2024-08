Álex Girona y Gabriella han analizado su relación repasando cinco fases propuestas por ‘Los vecinos de la casa de al lado’ , durante la emisión en exclusiva en mitele PLUS de ‘La última oportunidad’. Esas fases son las siguientes: el inicio, el pasado, las críticas, el amor y el futuro. Pues bien, si hay una en la que se han atragantado y que la tienen que trabajar muchísimo, esa es el pasado.

“Tenemos un pasado de mierda, tanto por tu parte como por la mía”, confesaba Álex Girona, muy tajante con sus palabras. Gabriella, por su parte, confesaba no haberlo superado todavía: “Me ha creado inseguridades tanto en mi misma como en mi relación”. Y es que son muchas las infidelidades de Álex y son muchas las dudas de Álex sobre Gabriella: “Te la he liado con más chicas, pero tú has hecho cosas que tocan la cabeza mucho”.