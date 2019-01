Paula Echevarría, contra los estereotipos: “Año 2018 y seguimos con el concepto de que si eres mujer militar tienes que ser un marimacho”

Ni por motivos personales ni por circunstancias profesionales, Paula Echevarría no había tenido ningún contacto previo con el ejército y sus sensaciones al estar rodeada de profesionales han sido muy positivas: “Es un mundo por descubrir, he conocido a gente con unos valores… Te das cuenta de que es muy vocacional, todos están entregados y les admiro un montón porque me he dado cuenta de lo durísimo que es su trabajo”.