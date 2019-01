Estrenamos ‘Diario de rodaje Los Nuestros 2’ con Paula Echevarría: “No he llevado tanta mierda encima en mi vida”

“No he llevado tanta mierda encima en mi vida”

Conocemos a la Paula más natural en el primer episodio

En el primer episodio documental de ‘Diario de rodaje Los Nuestros 2’, la actriz Paula Echevarría nos hace reír con su espontaneidad y sentido del humor, y nos enseña algunos de los trucos de su maquillaje y caracterización en la serie . Un maquillaje que en esta ocasión ha sido muy sutil y que ha dejado ver a la Paula más natural. Un soldado no puede llevar los labios pintados y eligieron “un poquito de marroquí en los labios, que da un tono muy natural” . Sin embargo, hay cosas que se ven muy bien en el camerino, pero que en el campo de batalla chirrían: “Cuando te ves con el marroquí y el uniforme puesto, te ves ridícula y te vas quitando cosas” .

Paula da vida a la sargento primero Martina Ibáñez y no puede ir ni muy maquillada ni con la manicura hecha, “Ella no quiere salir guapa en esta serie, ella quiere hacer un personaje y que la gente se lo crea”. La actriz está acostumbrada a trabajar con la cara lavada y ella misma nos confiesa que le está cogiendo el puntito “Cada día me gusta más trabajar a cara descubierta”.