Ion Aramendi ha visitado 'For Fans' en un nuevo programa en exclusiva para mitele PLUS . Con Cristina Porta y Maestro Joao, el presentador de 'Gran Hermano VIP' ha analizado lo último acontecido en el reality, donde José Antonio Avilés fue expulsado con el 85% de los votos del público y Albert Infante, Pilar Llori y Luitingo fueron los escogidos por la audiencia para ser finalistas a la repesca .

Al respecto se ha pronunciado Ion Aramendi en 'For Fans': "Hay que hacer una cosa cuando estás en 'Gran Hermano' que es ser humilde y darte cuenta de las cosas que tú no estás haciendo bien del todo. Si el 85% piensa que estás haciendo un mal concurso, tú no puedes creer que todo lo que haces en la vida está bien. Tienes que hacer un poco de reflexión y es lo único que pide la audiencia", opinaba. Aún con todo, Ion Aramendi cree que José Antonio Avilés todavía tiene la opción de "darle la vuelta". Aunque Maestro Joao preveía que "va a seguir igual".