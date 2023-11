José Antonio Avilés ha visitado 'For fans' y repasado con Cristina Porta y Maestro Joao la actualidad sobre 'Gran Hermano VIP' . Además, el colaborador de televisión ha revelado en exclusiva para mitele PLUS todos los detalles de su reciente ruptura sentimental .

En 'For Fans', José Antonio Avilés no ocultaba que tiene abierta una aplicación de citas porque su relación había terminado. "Yo salgo de la casa y me encuentro que me tengo que ir a dormir con mi madre al hotel", revelaba.