Avilés se niega a hablar de su pareja y Miguel Frigenti reacciona: "Lo que pasa es que habéis roto”

Ion Aramendi le ha vuelto a preguntar si ha habido reencuentro o no con su pareja, mientras que a Avilés se le notaba cada vez más nervioso y con pocas ganas de hablar de ello. "¿Estáis bien o no?", le ha dicho el presentador. "No te voy a contestar", le ha respondido Avilés. Miguel Frigenti le ha recordado a Avilés que iba a ver a Michael a la ducha y que el propio modelo italiano le tuvo que llamar la atención.

Nagore le ha dicho si dentro de la casa, Avilés se rayaba por si su pareja podía enfadarse fuera o no por ciertos comportamientos que mantenía con Michael. Avilés ha dicho que pensaba mañana y noche en su pareja, que no había dudas de nada. Es ahí entonces cuando Miguel Frigenti le ha dicho que tenía fuentes que le habían confirmado que Avilés y su pareja habían roto. "Con el concurso que has hecho no me extraña que hayáis roto", ha dicho el colaborador. Lo que está claro es que es un tema que el exconcursante de 'GH VIP 8' le mantiene incómodo. ¿Por qué será?