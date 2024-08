La hermana de Edwin Arrieta revela cómo su familia ha recibido la sentencia

Darling Arrieta interviene en exclusiva en Telecinco tras darse a conocer la sentencia a Daniel Sancho

Caso Daniel Sancho: todos los delitos por los que ha sido condenado a cadena perpetua el chef español

Daniel Sancho ha conocido su sentencia después de un año en prisión preventiva. El hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta, librándose con ello de la pena de muerte que solicitaba la Fiscalía de Tailandia. En un programa especial sobre el caso, la hermana de Edwin, Darling Arrieta, ha intervenido en exclusiva para revelar cómo lo ha vivido la familia del cirujano colombiano.

Daniel Sancho habría roto a llorar al conocer la sentencia, El chef de 30 años ha sido condenado por asesinato con premeditación, ocultación de cadáver y destrucción de documentación ajena. Además, Daniel Sancho deberá indemnizar a la familia de Edwin Arrieta con 4 millones de bat (106.000 euros). Aún con todo, el joven habría visto reducida su condena librándose de la pena de muerte por su colaboración en el proceso judicial, según ha indicado el juez en la Corte del Tribunal Provincial de Koh Samui.

En exclusiva para Telecinco y en directo desde Lorica (Colombia), la hermana de Edwin Arrieta, Darling Arrieta, se ha mostrado satisfecha con la condena de Daniel Sancho. "Gracias a Dios, hubo justicia. Es lo que esperábamos. Fue la cadena perpetua y así el Señor nos lo ha concedido", manifestaba en primer lugar. Darling Arrieta asegura que tanto ella como su familia a partir de ahora van a poder encontrar "algo de tranquilidad entre el dolor".

Darling Arrieta cuenta cómo recibió la sentencia de Daniel Sancho

Darling Arrieta también ha revelado en 'La sentencia de Daniel Sancho', con Verónica Dulanto y Manuel Marlaska, cómo recibió la resolución del caso. "De las ocho y media a las once y media dormí, y entonces empezó a sonar mi celular. Era Adriana Behainees y me dijo 'Darling, se hizo justicia, la muerte de Edwin no quedó impune", ha explicado.

Mi hermano ya puede descansar en paz

"Tuve sentimientos encontrados. Lo primero que hice fue darle las gracias a Dios porque no nos dejó en vergüenza y ni nos abandonó. Lloré porque la muerte de mi hermano no quedó impune; porque mis papás van a tener un poquito de tranquilidad en medio de tanto dolor; y porque mi hermano ya puede descansar en paz", añadía Darling Arrieta sin poder contener, en estos momentos, las lágrimas. La hermana de Edwin revelaba que sus padres permanecen "encerrados porque no quieren hablar con nadie" y atravesando su duelo en la intimidad.

Por otra parte, Darling Arrieta ha asegurado que tanto ella como su familia no quieren la pena de muerte de Daniel Sancho. "Nunca mi familia quiso la pena de muerte porque somos creyentes y solo Dios da la vida y la quita. Nos sentimos satisfechos de que solo haya sido cadena perpetua", ha declarado.

Darling Arrieta, sobre Daniel Sancho: "Ver su rostro me revive esa herida que está ahí"