Paz Padilla enloquece al recibir un sinfín de calambrazos en la silla eléctrica: "¡Que me pongan la epidural!"

En caso de que se saltaran alguna de estas tres reglas iban a recibir por parte de Lara, la encargada de apretar el botón, unos calambres no muy agradables . Algo que, en efecto, ninguno deseaba probar.

La presentadora anunciaba que era el turno de Paz Padilla y Xavier Deltell. Paz ocupaba el asiento y Xavier iba a ser el encargado de adivinar de qué palabra se trataba, que no era otra que 'buzo'. Sus descripciones no estaban siendo del todo buenas y Deltell no tenía ni idea de por dónde estaba yendo su compañera.