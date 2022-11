El zasca de Jorge Javier a Ana María Aldón tras su actuación: "Esta noche quieres que te echen"

Aunque la ex mujer de Ortega Cano ha puesto toda su energía en el escenario, no todo el mundo lo ha visto de la misma manera. Nada más terminar la actuación Jorge Javier Vázquez le ha hecho una incómoda pregunta: “¿Tú esta noche quieres que te echen?”. Entre risas, Ana María ha respondido que no se encontraba bien de la garganta y que está tomando antibiótico. “Pobrecita, parece que te has tragado un gallo”, ha dicho irónico el presentador.