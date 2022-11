Lydia Lozano se ha subido en el escenario del 'Mediafest Night Fever' con Las Supremas de Móstoles a cantar su famoso tema ‘Eres un enfermo’ . A pesar de que su instructor, Alejandro Abad, no tenía mucha confianza en ella , la colaboradora de ‘Sálvame’ ha demostrado que tiene todo lo necesario para defender este mítico hit.

Aunque la entonación no es lo suyo, Lydia ha puesto todo su entusiasmo para dar un buen espectáculo junto a las Supremas de Móstoles. Tanto, que ha puesto al público en pie vitoreando su nombre y ha dejado alucinado al jurado.

La primera en valorar a Lydia Lozano ha sido la nueva incorporación del jurado, Shaila Dúrcal. “Te he visto muy integrada al principio, aunque has perdido el foco a mitad de la canción”, le ha comenzado diciendo a la colaboradora. Aunque la hija de Rocío Dúrcal también ha valorado la pasión que le ha puesto Lydia a su actuación: “Has entregado todo tu ser”, le ha agradecido.