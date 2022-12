La sexy transformación de Kiko Jiménez como Lorna

“ Me encuentro sexy ”, ha dicho el concursante nada más pisar el escenario. Kiko ha querido animar al público con su nuevo ‘look’ y con la canción tan pegadiza que le ha tocado cantar. Incluso ha perreado antes de comenzar a cantar.

A Cristina Rodríguez no le ha gustado nada la actuación de Kiko. “Tienes que admirar y querer a las mujeres, has sido un ordinario”, le ha dicho la miembro del jurado. Además, el concursante ha hecho que el público abucheé la valoración de Cristina, algo que no ha gustado nada a la estilista. “Tienes muchos prejuicios”, le ha recriminado.